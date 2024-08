Besondere Hilfe nach Flut Wie ein Saarbrücker Künstler den Siersburger Campingplatz unterstützt

Aufmerksamen Gästen des Siersburger Campingplatzes dürfte in den letzten Wochen eine große Veränderung am Eingang aufgefallen sein: Die Rückseite des Sanitärgebäudes, das vorher nicht unbedingt aufsehenerregend war, wird neuerdings von einem bunten Kunstwerk geziert. Ganz natürlich fügt sich das Gemälde in seine Umgebung ein. Im Zentrum liegen blaue, wellenähnlich ausufernde Bahnen, aufgebaut aus variierenden Kreisen. Sie werden umrahmt von einigen grünen Punkten. Bei näherer Betrachtung erkennt man außerdem einige menschlich anmutende Figuren und, je nach Interpretation, weitere Objekte. Doch einen Schritt zurück: Woher kommt dieses Kunstwerk überhaupt?