Absage : Äppelmarkt Fremersdorf fällt 2020 aus

Fremersdorf Seit 1998 muss der Äppelmarkt Fremersdorf erstmals ausfallen. Das Obst und das neue Apfelbuch können trotzdem gekauft werden.

Der traditionelle Äppelmarkt in Fremersdorf wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden können. Der SPD-Ortsverein Fremersdorf als Veranstalter teilt mit, dass die Hygieneauflagen bei einer solchen Veranstaltung nicht so durchzuführen sind, dass die Gesundheit der Menschen nicht in jedem Fall gewährleistet werden kann. Daher hat der Vorstand der SPD Fremersdorf sich schweren Herzens zur Absage entschlossen.