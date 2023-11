Schaden in Millionenhöhe Autokran gerät auf A 8 in Brand – Verkehrsbehinderungen „vermutlich bis in die Abendstunden“ (mit Fotos)

Auf der A 8 zwischen Merzig und Rehlingen ist am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr in Höhe der Fußgängerbrücke in Fremersdorf ein Autokran in Brand geraten. Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung war die Autobahn am Abend beidseitig gesperrt, wie die Führungs- und Lagezentrale der Polizei auf Anfrage mitteilt.