Autobahnsperrung Autokran gerät auf der A 8 in Brand – Autobahn gesperrt

Fremersdorf · Ein Autokran geriet am Sonntagabend auf der A 8 in Höhe Fremersdorf in Brand. Die Autobahn ist derzeit noch in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt, die Sperrung in Fahrtrichtung Luxemburg wurde aufgehoben.

19.11.2023 , 21:44 Uhr

Foto: dpa/Marcel Kusch