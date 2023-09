Kultur und Musik Musik erklingt zu Ehren von St. Willibrord

„Sie sind zweifelsfrei hochkarätige und erstklassige Kulturbotschafter des Saarlandes: der Saarknappenchor und die Bergkapelle Saar. „Sie repräsentieren auch in hoher Qualität das kulturelle Erbe unseres Landes und stiften zugleich Identität in unserer Heimat an der Saar“, freut sich der frühere Bürgermeister Martin Silvanus vom Freundes- und Förderkreis der St.-Willibrord-Kapelle, die das Konzert zusammen mit der Kirchengemeinde St. Martin Siersburg veranstaltet. „Die Zahl von rund 80 Mitwirkenden würde den Rahmen in der Kapelle bei weitem sprengen, deswegen findet das Konzert in der Kirche St. Martin den gebührenden Rahmen findet“, erläutert Silvanus.