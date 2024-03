Spielplatz Etzelweg in Rehlingen wird ab Juni erneuert und erweitert 40 000 Euro für ersten Bauabschnitt des Spielplatzes

Die neuen Geräte werden daher besonders für die Zielgruppe der Kinder unter drei Jahren geeignet sein, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. „Weiterhin wird es aber einige Spielgeräte für ältere Kinder geben, sodass Familien mit größeren Geschwisterkindern ebenfalls ihre Zeit hier verbringen können“, erläutert Bürgermeister Joshua Pawlak. Die Anordnung der Spielgeräte erfolge im Zusammenspiel mit den natürlichen Gegebenheiten des Spielplatzes. Zum Beispiel würden die vorhandenen Hügel genutzt werden, um dort eine Rutsche zu integrieren. Neben dem inklusiven Generationenspielplatz in Siersburg, einem Spielplatz für Kinder unter drei Jahren, sei auch ein Spielplatz für Jugendliche in der Gemeinde in Planung.