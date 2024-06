Padel-Saarlandmeisterschaften Das erste Turnier – und dann gleich ein Sieg

Ein Regenschauer sorgt am Sonntag für eine kurze Unterbrechung. Die Teilnehmer an den 1. Padel-Tennis-Saarlandmeisterschaften in Rehlingen lassen sich die Stimmung aber nicht verhageln. Gut gelaunt überbrücken sie die Pause – auch Jonas Messerschmidt. Der Kölner gehört nicht nur hierzulande, sondern europaweit zu den besten Spielern des speziell in Südamerika und Spanien verbreiteten Trendsports. Er ist Nationalspieler und sogar Kapitän des deutschen Teams – und sieht ein gelungenes erstes offizielles Turnier auf saarländischem Boden. „Ich war schon letzten August bei der Einweihung des Padel-Courts hier – und es ist erneut ein schöner Aufenthalt. Wir haben eine geile Stimmung, sehen coole Matches und die Leute sind supersympathisch“, schwärmt der 37-Jährige.