Kostenloses Trinkwasser Gemeinde richtet neuen Trinkbrunnen ein

Zur Feier der Fußball-Europameisterschaft wurde vor Kurzem ein neuer Trinkbrunnen vor der Niedtalhalle im Ortsteil Siersburg eröffnet. Der Betreiber, die Technischen Werke der Gemeinde Rehlingen-Siersburg (TWRS), und Bürgermeister Joshua Pawlak nahmen den Brunnen nun in Betrieb. Pawlak zeigte sich begeistert: „Mit dem neuen Trinkbrunnen wird eine alte Tradition neu belebt, und zwar die Verfügbarkeit von kostenlosem Trinkwasser für alle, so wie es früher war. Wir freuen uns, dass es in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg wieder einen solchen Brunnen als wichtigen Baustein der öffentlichen Daseinsvorsorge gibt.“