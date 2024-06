Kreis Saarlouis Radfahrer können in Kerlingen Wasser trinken

Insgesamt kostete die Fahrradrastanlage 43 000 Euro, wovon 20 000 Euro durch eine Förderung des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verkehr übernommen und für Ladestation, Reparaturstation und Anlehnbügel verwendet werden. Die Kosten für die Trinkbrunnenanlage trägt der Landkreis Saarlouis. Auf Initiative des Kreisamtes für Klima, Umwelt, Regionalentwicklung und Tourismus werden bald weitere Anlagen mit Trinkwasserbrunnen in Nalbach sowie in Rehlingen-Siersburg in Betrieb genommen.