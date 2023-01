Theatergastspiel : Psychothriller ist nichts für schwache Nerven

Dillingen Beim Theater- und Vortragsring der Stadt Dillingen sind auch die Theatergastspiele Fürth vertreten – am Samstag, 11. Februar um 20 Uhr stehen sie mit dem Psychothriller Gaslicht von Patrick Hamilton in der Stadthalle Dillingen auf der Bühne.

Warum flackert das Gaslicht zu später Stunde? Warum verschwinden Gegenstände und warum tauchen sie plötzlich wieder auf? Seit das Ehepaar Bella und Jack Manningham vor sechs Monaten in ein viktorianisches Haus im Londoner Nebel gezogen sind, geschehen merkwürdige Dinge. Gegenstände verschwinden auf unerklärliche Weise, um dann woanders wieder aufzutauchen. Birgt das Haus düstere Geheimnisse? Oder hat Bella die Geisteskrankheit ihrer Mutter geerbt, wie es ihr Gatte befürchtet? Bella, die sich vor dem großen, dunklen Haus fürchtet, beginnt allmählich selbst an ihrem Verstand zu zweifeln. Auch die Medizin, die ihr Mann ihr gibt, bringt keine Besserung. Schließlich droht ihr die Einweisung in eine Anstalt. Nachts, wenn ihr Mann ausgegangen ist, sitzt sie einsam im Zimmer und beobachtet das plötzlich flackernde Gaslicht und hört unheimliche Schritte im oberen, leeren Stockwerk. Da steht plötzlich ein älterer, netter Mann in ihrer Wohnung, der behauptet, sie vor ihrem Ehemann schützen zu wollen. Er sei ein pensionierter Scotland-Yard-Kommissar namens Rough und noch immer auf der Suche nach einem flüchtigen Mörder. Hier, an dieser Stelle in ihrem Zimmer, in diesem Sessel sei vor vielen Jahren eine alte Frau ermordet worden, aber der Mörder habe damals nicht gefunden, was er suchte, daher kehre er an den Ort des Schreckens zurück. Wer ist dieser Mann? Wem darf sie trauen? Bella ist der Verzweiflung nahe. Gaslicht ist ein Psychokrimi mit einem atemberaubenden Showdown. Patrick Hamiltons Psycho-Thriller gilt als einer der Besten seiner Art. Weltberühmt wurde der Stoff durch die Verfilmung aus dem Jahre 1943. (Mitwirkende: Susanne Bormann, Felix Eitner, Norbert Heckner, Magdalena Meier und Eleonore Daniel).