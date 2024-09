Protest wegen Ministerbesuch angekündigt Verteidigungsminister Pistorius besucht Soldaten in Saarlouis – Friedensnetz ruft zur Mahnwache auf

Es ist ein hoher Besuch, der sich heute für die Soldatinnen und Soldaten der Luftlandebrigade 1 in der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis angekündigt hat: Nachdem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im Zuge seines Saarland-Besuches bereits am Vorabend einer Diskussionsrunde zur zivil-militärischen Zusammenarbeit in Wiebelskirchen beiwohnte, will sich der SPD-Politiker im Laufe des heutigen Tages zusammen mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (ebenfalls SPD) persönlich ein Bild von der Leistungsfähigkeit und dem Zustand der Brigade machen.