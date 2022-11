Protest gegen Konzern : Sticker auf Ford-Logos: Autofahrer zeigen ihren Groll gegen den Konzern

Sticker, mit denen die Bürger im Kreis Saarlouis ihren Ärger über Ford kundtun, finden immer mehr Verbreitung. Dieses Exemplar – angebracht an einem Ford Focus – entdeckte die SZ zufällig vor der Redaktion. Foto: Aline Pabst

Saarlouis Kundgebungen gegen Autobauer Ford zogen in den letzten Monaten tausende Unterstützer an. Aber auch Sticker mit einer eindeutigen Botschaft an den Konzern finden in Saarlouis immer mehr Verbreitung.