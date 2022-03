Besuch in der Kinderkrippe : Die „Raupenkinder“ lernen, Wut in Schnipseln wegzupusten

Jonas ist das Maskottchen des Raupennestes. Rechts Emil Helfenstein, der im Mai zwei Jahre alt wird. Foto: Claudia Denig

Saarlouis Im Raupennest, einer Gruppe der inklusiven Kinderkrippe Waldwichtel der Lebenshilfe Kreis Saarlouis, ist seit einiger Zeit ganz schön was los. Zwei Mal in der Woche warten die Raupenkinder ganz gespannt darauf, dass Jonas sie besuchen kommt, wie es in einer Pressemitteilung.

Doch wer ist Jonas und warum wird er so freudig erwartet? Jonas ist das Maskottchen des Raupennestes, das immer dann kommt, wenn es um das Thema Gefühle geht. Gefühle gibt es einige, doch wie unterscheide ich sie? Wie geht es mir, wenn ich traurig bin? Was mache ich, wenn ich einmal wütend werde und wie sieht mein Gesicht aus, wenn ich fröhlich bin?

All das erforschen die „Raupenkinder“ gemeinsam mit Jonas, der regelmäßig eine Geschichte mitbringt und von seinen eigenen Erfahrungen und Gefühlen spricht, wie es weiter heißt. Menschen unterscheiden zwischen Trauer, Freude und Wut, was für die Kinder mit Farben und Formen symbolisiert und visualisiert wird.