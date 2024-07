Probleme mit Wohnungslosigkeit in Saarlouis verschärfen sich „Eine gesunde 1-Zimmer-Wohnung zu finden, ist fast aussichtslos“

Die „Oase“ ist die Anlaufstelle für Wohnungslose im Raum Saarlouis – hier bekommen sie Beratung, Verpflegung und in Notfällen auch einen Schlafplatz. Sie existiert seit fast 30 Jahren und die aktuelle Leiterin Stefanie Durst ist von Anfang an mit dabei. Diese geballte Erfahrung sollte sie nun mit zwei Bundestagsabgeordneten teilen. Denn Brian Nickholz, der Beauftragte für Wohnungs- und Obdachlose der SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Abgeordnete des Saarlouiser Wahlkreises Emily Vontz, besuchten kürzlich die Oase, um sich ein Bild zur Lage vor Ort zu machen. In dem Gespräch mit Durst wurde deutlich: Auch im Raum Saarlouis ist Wohnungslosigkeit ein ernstes Problem, von dem viel mehr Menschen betroffen sind, als man auf der Straße sieht. Und in einigen Punkten habe sich die Situation in vergangenen Jahren sogar verschärft.