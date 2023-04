Auszeichnung von Tourismus-Portal Kreis Saarlouis ist „versteckte Perle“ für Reisende

Als „Star der Region“ wird dabei die Festungsstadt Saarlouis in dem Text auf dem Portal bezeichnet. Erwähnt werden dabei unter anderem die Altstadt und das „barocke Festungserbe von Louis XIV.“. Die Bergehalde und das Saarpolygon in Ensdorf werden ebenfalls genannt: „Schwindelfreie haben von hier oben einen herrlichen Blick über die Weiten des Saarlandes“, heißt es im Bericht. Auch das Thema der Wanderwege in der Region wird angeschnitten.