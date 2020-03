Polizeibericht : Polizei sucht Zeugen nach illegaler Blaulichtfahrt

Saarlouis Einen jungen Mann aus Wadgassen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung.

Mit hoher Geschwindigkeit und Blaulicht ist ein BMW am Sonntagmorgen durch den Kreisverkehr Steinrausch gefahren. Wie Zeugen weiter berichteten, saßen in dem blauen 3er Kombi zwei Jugendliche, die von Steinrausch aus in Richtung Lachwaldstraße unterwegs waren.