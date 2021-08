Polizei fahndet nach dem Fahrer : Weißer Audi verursacht Unfall in Saarlouis – Fahrer flüchtet

Saarlouis Zwei Autos wurden beschädigt, der Schaden ist hoch.

(red) Nach einer Unfallflucht fahndet die Polizei in Saarlouis nach einem weißen Audi, Typ Q 2 oder Q 3. Wie die Beamten berichten, hat ein solcher Wagen am Freitagabend gegen 22.10 Uhr in der Wallerfanger Straße, Höhe Hausnummer 9, in Saarlouis einen Verkehrsunfall verursacht, indem er auf einen geparkten Dacia Logan auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto auf einen davor stehenden BMW geschoben, der ebenfalls stark beschädigt wurde. Die Gesamtschadenshöhe an den beiden geparkten Autos beträgt schätzungsweise 20 000 Euro.