Fahndung : Polizei sucht vermissten 39-jährigen Mann aus Roden

Der 39-Jährige Nicky Dahm aus Saarlouis-Roden ist nicht von einer Fahrradtour zurückgekehrt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Freitagabend wird der 39-jährige Nicky Dahm aus Saarlouis-Roden vermisst. Er wurde letztmalig mit seinem Mountainbike am Freitagabend in Saarlouis-Fraulautern am Ostring gesehen. Von seiner Fahrradtour ist er aber bislang nicht zurückgekehrt.