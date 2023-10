Frauen mit unheimlicher Maske verfolgt Polizei stellt Grusel-Clown von Saarlouis

In der Innenstadt von Saarlouis hat am Dienstagmittag, 24. Oktober, ein gruselig maskierter Mann mehrere Passanten angesprochen und erschreckt. Wie die Polizei Saarlouis mitteilt, war der Mann als Clown verkleidet. Am Donnerstagnachmittag hatte die Polizei einen verdächtigen Mann in der Innenstadt entdeckt.