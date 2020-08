Kostenpflichtiger Inhalt: Mit Spürhunden im freigelegten Waldstück : Polizei startet Suche nach Leiche von Peter Gregorius

Seit 29 Jahren fehlt von Peter Gregorius jede Spur. Ab Monatg will die Polizei mit ienme Großaufgebot eine erneute Suche nach der Leiche starten. Foto: Robby Lorenz

Mit einem Großaufgebot will die Polizei ab Montag in einem Waldgelände in der Nähe der Autobahn 8 bei Wadgassen nach sterblichen Überresten des seit 29 Jahren vermissten Peter Gregorius suchen.