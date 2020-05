Verursacher flüchtete Richtung Saarwellingen : Dunkler Porsche nach Unfall gesucht

Fraulautern Die Saarlouiser Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall am Samstag.

Nach einer Unfallflucht bittet die Polizei in Saarlouis um Zeugenaussagen. Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Unfall am Samstag um 12 Uhr in der Lebacher Straße in Fraulautern: Ein Porsche verlor beim Verlassen des Kreisverkehrs (Ortsausgang Fraulautern in Richtung Saarwellingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug und knallte gegen den Pfosten eines Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete er in Richtung Saarwellingen.