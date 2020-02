Bei Tiefbauarbeiten : Mann findet zwei Granaten in Lisdorf

Mann findet zwei Granaten in Lisdorf

Saarlouis Die Gloriastraße in Saarlouis-Lisdorf wurde am Sonntag weiträumig gesperrt, nachdem ein Mann zwei Granaten gefunden hatte.

Nach dem Fund von zwei funktionsfähige Granaten ist am Sonntag die Gloriastraße in Saarlouis-Lisdorf weiträumig abgesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete gegen 9.30 Uhr ein Mann den Fund auf einer freien Fläche, auf der gerade Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Die Polizei bestätigte den Fund und alarmierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dieser stellte die Granaten sicher und kündigte an, diese zu zerstören. Darüber, ob die Granaten funktionstüchtig gewesen sind, machte die Polizei keine Angaben.