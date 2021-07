Polizei geht von Gewaltverbrechen aus : Frau mit schweren Kopfverletzungen in Saarlouis im Gebüsch gefunden

Saarlouis Noch ist ungewiss, was mit der Frau passierte. Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Wie die Saarlouiser Polizei am Donnerstagmorgen berichtete, wurde die 71-Jährige am Mittwoch vergangener Woche (14. Juli) gegen 22 Uhr mit schweren Kopfverletzungen in einem Gebüsch im Bereich der Rodener Wiesen entdeckt. Aufgrund der Verletzungen, die laut Polizei „vermutlich von einer Gewalteinwirkung mit Hilfe eines Gegenstandes“ herrühren, musste die Frau umgehend in das Klinikum auf dem Saarbrücker Winterberg eingeliefert werden.