Wer hat schwarzen Ford Focus gesehen? : Zeugen nach Unfall vor Ikea gesucht

Saarlouis Wer hat am Samstag in Saarlouis auf dem Ikea-Parkplatz etwas beobachtet?

Auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Ikea-Marktes in Saarlouis kam es am Samstag, 31. Oktober, in der Zeit von 10.20 Uhr bis 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall Dabei wurde beim Ein-/Ausparken der Pkw (Ford Focus schwarz) des Geschädigten beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalles flüchtete nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Polizeiangaben ist das das Fahrzeug des Geschädigten auf der Fahrerseite im hinteren Bereich beschädigt. Der Unfall ereignete sich im stark von Kunden frequentierten Bereich des Einganges des Ikea-Marktes und in Sichtweite des dortigen Restaurants.