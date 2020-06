Unbekannte zerkratzen Autos in Saarlouiser City

Es passierte am Mittwoch

Saarlouis Fies, was Unbekannte da in der Innenstadt getan haben.

Dem Polizeibericht zufolge passierte dies am Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Pavillonstraße und in der Bibelstraße abgestellt. Der oder die Täter zerkratzen die Fahrzeugseiten.