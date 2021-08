Polizeibericht : Polizei fasst Täter nach Raubüberfall

Saarlouis Die Saarlouiser Polizei hat am Mittwochvormittag kurze Zeit nach einem Raubüberfall auf eine 64-jährige Frau in der Jahnstraße in Fraulautern einen 30 Jahre alten, in Trier geborenen Mann festgenommen.

Dies teilt die Polizei Saarlouis mit.

Kurz nach 10 Uhr war die 64 Jahre alte Frau auf dem Gehweg von Fraulautern in Richtung Saarwellingen unterwegs und traf dort auf den mutmaßlichen Täter. Mit einem Messer in der Hand und den Worten: „Schnauze, gib mir deinen Geldbeutel, sonst steche ich dich ab“, bedrohte er die Frau und erbeutete aus der Handtasche deren Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld und Personaldokumenten. Anschließend schüchterte der 30-Jährige die Frau weiter ein und flüchtete zu Fuß in Richtung Hülzweiler. Dort nahmen Beame der Polizeiinspektion Saarlouis den Täter kurze Zeit später nach kurzer Fahndung vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung konnte ein Teil des Diebesgutes sichergestellt werden.