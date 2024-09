„Geschenk zum Stadt-Jubiläum“ Innenminister Jost verspricht große Veränderungen für Dillinger Polizei

Das Thema Polizei ist in Dillingen seit geraumer Zeit ein großes. Seitdem die 24 Stunden am Tag besetzte Polizeiinspektion (PI) in der Stadt zu einem nur zeitweise und mit weniger Beamten ausgestatteten Polizeirevier herabgestuft wurde, wollen die Bürgerinnen und Bürger den alten Status zurück. Im November 2023 hatte der Stadtrat zuletzt eine einstimmige Resolution beschlossen, die die Wiedereinrichtung einer PI beim Landesinnenministerium einforderte. Dessen Chef, Innenminister Reinhold Jost, machte nun bei seinem Besuch der Jubiläumsfeier für 75 Jahre Stadtrechte in Dillingen ein Versprechen, das einen Durchbruch in dieser Diskussion darstellt.