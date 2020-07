Polizeibericht : Autoknacker in Saarlouiser Tiefgarage

Saarlouis Die Fahrertür wurde aufgehebelt.

In einer Tiefgarage in der Vaubanstraße in Saarlouis haben unbekannte Täter die Fahrertür eines geparkten Autos aufgehebelt. Der oder die Täter durchwühlten das Fahrzeug und stahlen in der Folge zwei Geldbörsen mit Bargeld und Papieren, meldet die Polizei. Laut Bericht passierte dies in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 4.10 Uhr.