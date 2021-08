Polizeibericht : Autofahrer fährt zu schnell und baut betrunken Unfall

Saarlouis-Fraulautern Die Polizei Saarlouis hat am Sonntag, 29. August, gegen Mitternacht einen Verkehrsunfall in der Ulanenstraße in Saarlouis-Fraulautern aufgenommen. Dabei stellt die Polizei fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus Schwalbach im dortigen Kurvenbereich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren hatte.