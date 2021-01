Beaumarais In unserer Serie stellen wir Naturdenkmäler des Landkreises Saarlouis vor. Diesmal geht es um die Platanen am Orannaheim.

Am Eingang zum ehemaligen Mädchenerziehungsheim in Beaumarais, an der Wallerfanger Straße, steht eine besondere Platane. Das Gebiet, in dem sie einst gepflanzt worden war, hat sich enorm verändert. Heute stehen hier Neubauten.

Die Platane, die Naturdenkmal ist, erinnert auch an dieses Heim. Denn im Register des Landesamtes für Umweltschutz wird sie als „Platane am Mädchenerziehungsheim“ gelistet. Der Baum ist ein Prachtstück, der Stamm gabelt sich in zwei mächtige Hauptäste, die wie Zwillinge in die Höhe ragen. Platanen sind klassische Parkbäume, bilden Alleen und stehen an markanten Plätzen. Vor dem Mädchenheim muss so ein Platz gewesen sein. Als der Baum wegen seines Schutzstatus’ nicht mehr angetastet werden durfte, entstand ein Neubaugebiet um ihn. 14 Einfamilienhäuser durften gebaut werden. Bei der Planung gab es bereits Streit um die Bäume, vor allem am Rand war es zu illegalen Fällungen gekommen; der Stadtrat missbilligte das und verhinderte bei der Umsetzung der Pläne, dass der Investor daraus einen Nutzen ziehen konnte. Die Platane tastete niemand an. Heute wird mit dem alten Baumbestand sogar geworben.