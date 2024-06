Per Rad zu den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Saarlouis Mit dem Rad von Orgel zu Orgel

Neben den 45 Mitradelnden kamen rund 15 weitere Besucher zu den einzelnen Konzerten. Bei den Aufführungen in den verschiedenen Kirchen entfachte Schaubel eine orgelmusikalische Vielfalt, die die Zuhörer begeisterte. Eine kleine Radler-Pause an der dritten Station, der Kirche St. Marien in Picard, und ein abschließender Umtrunk an der Lisdorfer Kirche St. Crispinus und St. Crispinianus rundeten das sportlich-kulturelle Erlebnis ab.