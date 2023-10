Hitzige Diskussion in Ensdorf Wie löst man das Parkchaos vor der Bäckerei Europa?

In der Provinzialstraße in Ensdorf gibt es ein Problem: Die Bäckerei Europa, die dort erst vergangenes Jahr eröffnet hat, erfreut sich großer Beliebtheit. Dabei sind ein Großteil ihrer Kunden Autofahrer, die kurz an der Straße stoppen, um sich ein Brötchen oder einen Kaffee zu besorgen. Doch aufgrund des Fahrradschutzstreifens entlang des Bürgersteigs darf in Fahrtrichtung Bous eigentlich gar nicht gehalten werden. Dennoch ignorieren viele Autofahrer diese Regelung und kommen dem Radverkehr in die Quere. Die Alternative wäre, das Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Parkbuchten abzustellen. Danach müssten die Kunden allerdings eine viel befahrene Straße ohne Zebrastreifen überqueren – eine unbefriedigende Situation für beide Parteien.