Kurioser Fund im Stadtteil Fraulautern Panzerblitzer auf Privatgrundstücken in Saarlouis? Was dahintersteckt

Saarlouis · Ein Panzerblitzer, leicht versteckt, aber auf dem Rasen eines Privatgrundstücks platziert. Was kurios klingt, scheint so in Saarlouis gar nicht unüblich zu sein. Wir haben nachgehakt.

13.08.2024 , 14:57 Uhr

Link zur Paywall Panzerblitzer auf Privatgrundstück in Saarlouis-Fraulautern entdeckt 9 Bilder Foto: Thorsten Kremers