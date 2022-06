Aktuelle Corona-Zahlen 7. Juni : 220 Menschen neu infiziert

Kreis Saarlouis Auch mehrere Einrichtungen sind von Covis-19 betroffen.

Nach den Pfingstfeiertagen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis wieder die Meldung der Corona-Infektionszahlen aufgenommen. Am Dienstag wurden 220 Neuinfektionen gezählt, damit stieg die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 66 227. Mit 43 Infektionen haben sich dabei die meisten Menschen in der Kreisstadt angesteckt. Es gab weiterhin keine durch das Coronavirus verursachte Todesfälle, die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 254. Als genesen gelten 65 172 Menschen im Kreis Saarlouis, ein Plus von 240 seit der letzten Meldung am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 260,15. Das Gesundheitsamt informiert zudem über Covid-19-Fälle an folgenden Einrichtungen: in der Kita St. Marien Ensdorf, im Kindergarten St. Martin Siersburg sowie in der Kita St. Willibrord Siersburg – mit jeweils einer positiv getesteten Person.