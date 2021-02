Kreis Saarlouis Ein weiterer Mensch, der mit dem Coronavirus infiziert war, ist gestorben. Das hat der Landkreis Saarlouis am Freitag mitgeteilt. Zudem gab es 18 neue Fälle.

Ein weiterer Mensch ist im Landkreis Saarlouis an oder mit Corona gestorben. Das hat das Saarlouiser Gesundheitsamt am Freitag mitgeteilt. Es ist der 120. Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 83,88. Insgesamt verzeichnete das Gesundheitsamt 18 neue Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf 5329. Als genesen gelten 5329 Menschen. Akut infiziert sind im Landkreis aktuell 282.