Aktuell sechs freie Einheiten Diese neuen Marken wünscht sich der Manager des Wadgasser Outlet Centers

Bei sechs unbesetzten Geschäften im Wadgasser Outlet Center könnte man fast von einem Leerstand-Problem sprechen. Positiv gesehen bedeuten die freien Verkaufsflächen aber auch, dass es viel Potenzial für Entwicklung gibt. Im vergangenen Jahr sind einige der in Wadgassen vertretenen Modeunternehmen insolvent gegangen. Wie Center Manager Andreas Chandoni im Gespräch mit unserer Zeitung verrät, ist er aber zuversichtlich, bald wieder neue Marken als Mieter in den Räumlichkeiten seines Outlets begrüßen zu können. Und grob ist auch schon klar, in welche Richtung es bei den zukünftigen Anbietern gehen soll.