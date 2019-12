Konzert : Original Bolschoi Don Kosaken live

Die Original Bolschoi Don Kosaken. Foto: Nadine Gruber

Saarlouis Großer Chor gastiert am Samstag im Theater am Ring in Saarlouis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Weihnachtsfolklore mit den „Original Bolschoi Don Kosaken“ begleitet von Musikern und Tänzern, gibt es am Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr im Saarlouiser Theater am Ring zu sehen. Der rein aus Opernsängern bestehende Chor garantiert eine stilgetreue Interpretation der alten, russisch-orthodoxen Gesänge und Lieder. Vom leisesten Pianissimo bis zum lautesten Forte setzen sie ihre Stimmen präzise ein. Die Darbietung der alten Choräle ist, wie die Tradition es verlangt, à capella. Durch die enorme Bandbreite der Stimmen kommt die mystische Vielfalt des sakralen Gesangs besonders gut zur Geltung. Selbstverständlich dürfen auch die allseits bekannten und beliebten Lieder wie Abendglocke, Wolga Wolga oder Kalinka nicht fehlen.

Der berühmte Männerchor Bolschoi Don Kosaken ist der einzige, der ausschließlich aus Opernsolisten besteht. Nach der Erkrankung von Serge Jaroff hat Petja Houdjakov Anfang der 80er Jahren einige Mitglieder des Don Kosaken Chores übernommen und einen neuen Chor aufgebaut. Um das Ensemble von einigen kleinen, oft amateurhaften Gruppen zu unterscheiden wurde es bolschoi (groß) genannt. Damit ist nicht nur die Größe des Chores von 20 bis zu 60 Künstlern gemeint, sondern auch die Stimmen, die Tänzer und die Musiker sind „bolschoi“.