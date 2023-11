Orange Days Soroptimistinnen laden wieder zu den Orange Days

Am Donnerstag, 30. November, informieren die Soroptimistinnen im Anschluss an die Eröffnung des Merziger Weihnachtsmarkts im Innenhof des Rathauses über die Zielsetzungen der Orange Days und stehen für Fragen zur Verfügung. Im Vorfeld wird es in den Filialen mehrerer Bäckereien in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis ab Samstag und Sonntag, 18. und 19. November, erneut eine besondere Verpackung für Brötchen geben: „Nein zu Gewalt gegen Frauen! Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ Dieser Schriftzug fällt auf 72 000 weißen Bäckertüten ins Auge, die Nummer des Notfalltelefons findet sich dort ebenfalls. So landen mit den Tüten der Appell und die Notfallnummer direkt bei den Menschen. Mit Plakatierungen und Anzeigen auf Videowalls wird in der Merziger Innenstadt 16 Tage lang auf die Orange Days hingewiesen.