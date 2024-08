Bald Oper am Saarpolygon Wie eine Bergehalde zur exklusivsten Konzert-Location des Saarlandes wurde

Über 10 000 Menschen werden vom 16. bis 25. August auf die Bergehalde Duhamel strömen, um Mozarts Zauberflöte in einer noch nie dagewesenen Kulisse zu erleben. Die Opernfestspiele in 330 Metern Höhe, in einer Freiluftarena am Fuße des Saarpolygons, sind eines der größten kulturellen Highlights, die das Saarland in diesem Jahr zu bieten hat. Mit Stefano Poda wurde ein Regisseur engagiert, dessen Inszenierungen in der berühmten Arena im italienischen Verona aufgeführt werden – ein Projekt, das selbst die Landesregierung mit annähernd einer halben Million Euro unterstützt.