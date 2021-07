Oldtimer : Oldtimer haben viele Fans in Saarlouis

Auf dem Kleinen Markt in Saarlouis war ganz schön was los, als die Oldtimer vorfuhren. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Endlich rollen sie wieder, die wunderschönen alten Oldtimer, die Jung und Alt begeistern. Und selbst wenn sie nicht angekündigt sind, locken diese Oldtimerrallyes zahlreiche Zuschauer an – wie am Sonntagvormittag auf dem Kleinen Markt in Saarlouis.

Von Rolf Ruppenthal

In den Morgenstunden hatte sich die Flaniermeile in ein illustres Freiluft-Automuseum verwandelt.

Eine Armada von rund von hundert Fahrzeugen unterschiedlichster Fabrikate aus den verschiedensten Zeitepochen präsentierte sich da im strahlenden Sonnenschein. Das Spektrum reichte vom Alfa Romeo Gulia Super über die verschiedensten Mercedes- und Porsche-Modelle bis hin zum Opel Kadett und zum Volkswagen T3. Aber auch das legendäre „Creme-Schnittchen“, also der Renault 4 CV, der imposante Alvis TA 14 Special Sport und der Ford Granada GXL waren ebenso vertreten wie beeindruckende Exoten von Übersee wie der Cadillac Series 62 Cabrio, der Ford Mustang oder der Plymouth P19 Deluxe. Und dazwischen tummelten sich so „normale“ Autos wie das Ford Escort Cabrio, der Opel Kadett D oder der Simca 1000 GLS. Natürlich durften auch die klassischen englischen Sportwagen von Triumph und MG nicht fehlen, denn schließlich fungierte neben dem AMC Heusweiler im ADAC auch der Triumph-Club Saar als Veranstalter.

Unter den rund 100 Startern dieser 13. ADAC Oldtimerausfahrt im Rahmen des ADAC-Saarland-Classic-Cups fanden sich auch Landrat Patrik Lauer und der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer. Bundesaußenminister Heiko Maas schickte zusammen mit „Gastgeber“ Rainer Bastuck und der Saarlouiser Victors-Direktorin Agnes Buschendorf den Landrat mit einem Triumph TR 250 auf die Strecke, während OB Demmer ziemlich am Ende des Feldes mit einem Jaguarzu den ausgesuchten historischen Orten des Landkreis Saarlouis startete. Eigentlich wollte Heiko Maas den Landrat als Co-Piloten begleitet, aber da er bereits um 14 Uhr schon wieder im Flieger sitzen musste, half er – zeitweise unterstützt von seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Natalia Wörner – „nur“ als „leidenschaftlicher“ Starter.

Vor dem Startzeremoniell musste der Minister jedoch noch eine „Schrecksekunde“ überstehen, als er vom „amerikanischen Cop“ Michael Fuchs kurzerhand wegen „unerlaubten Fernbleibens vom Arbeitsplatz“ verhaftet und in Handschellen gelegt wurde. Standesgemäß ging Michael Fuchs mit einem Polizeifahrzeug des Typs „Plymouth P19 „Deluxe auf die Strecke.