„Donner ist leiser“ Ohrenbetäubender Lärm bei Globus Saarlouis: Das steckt dahinter (mit Video)

Saarlouis · Metallisches Krachen, so laut, dass es in den Ohren schmerzt, schallt seit Tagen aus dem von Planen und Gerüsten verdeckten Parkhaus der Saarlouiser Globusfiliale. Auf SZ-Frage verrät die Marktleitung, was den Lärm verursacht und wie lange es noch so weitergehen soll.

19.02.2024 , 16:15 Uhr

Der wiederholte Knallen aus der Parkhaus-Baustelle bei Globus Saarlouis ist so laut, dass sich Fußgänger vor dem Markt die Ohren zuhalten. Foto: Nils Straßel

Auch hunderte Meter vom Saarlouiser Globus-Markt entfernt ist es noch zu hören: In Abständen von wenigen Sekunden dröhnt seit vergangener Woche ein ohrenbetäubendes, metallisches Krachen aus dem mittleren Parkdeck, in dem aktuell Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.