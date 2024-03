Neuer Nahverkehrsplan Was sich bald beim ÖPNV im Kreis Saarlouis verändern soll

Überdachte, leicht zugängliche Bushaltestellen wie diese am Kleinen Markt in Saarlouis soll es in Zukunft überall im Landkreis geben. Denn der barrierefreie Ausbau der Haltepunkte gehört zur den Hauptzielen des neuen Nahkverkehrsplanentwurfes.

Foto: Nils Straßel