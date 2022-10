Lisdorfer Berg bekommt ÖPNV : Das wurde allerhöchste Zeit

Meinung Mit der Anbindung an den ÖPNV wird auf dem Lisdorfer Berg ein viele Jahre alter Fehler korrigiert. Und das darf nur der Anfang einer Bus-und-Bahn-Offensive im Lande sein.

Nachdem es immer wieder gefordert wurde, wird es nun endlich passieren: Der Lisdorfer Berg erhält eine Anbindung an den ÖPNV. Ob die Saarlouiser Verwaltung, das Land und die Verkehrsbetriebe das nach so langer Wartezeit (und permanenten politischen Druck) als Erfolg feiern sollten, ist fraglich. Die Idee für das Gewerbegebiet lässt sich bis ins vergangene Jahrtausend zurückverfolgen – eine völlig andere Zeit natürlich, in der Themen wie Klimakrise und Verkehrswende noch nicht so breit diskutiert worden sind. Dennoch hätte man spätestens nach den ersten Ansiedlungen erkennen müssen, dass es völlig aus der Zeit gefallen ist, ein solches Areal ohne eine einzige Bushaltestelle zu planen. Schwierigkeiten, die sich durch die versetzten Arbeitszeiten ergeben, hin oder her.