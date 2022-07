Schulabschluss 2022 im Kreis Saarlouis : Die Abiturienten vom Oberstufenverbund

Die Abiturienten vom Oberstufenverbund Saarlouis freuen sich über ihren Abschluss. Foto: Ilias Hakob

Kreis Saarlouis Der Oberstufenverbund Saarlouis ist der Stützpunkt von sechs Partnerschulen im Kreis, die in einer gemeinsamen Oberstufe zusammenarbeiten. Dazu gehören die Gemeinschaftsschule „In den Fliesen“ in Saarlouis, die Martin-Luther-King-Schule in Saarlouis, die Schule an der Waldwies in Saarwellingen, die Johannes-Gutenberg-Schule in Schwalbach, die Schule am Warndtwald in Überherrn und die Bisttalschule in Wadgassen-Bous.