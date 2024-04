Saarlouiser OB-Kandidaten unter der Lupe Nachrichtenjunkie und schockverliebt in Saarlouis: So tickt OB-Kandidatin Gudrun Bierbrauer-Haupenthal

Was haben eine Imbissbude und eine Gymnasiallehrerin gemeinsam? Im Falle der Kalinski Wurstbraterei am Großen Markt und Gudrun Bierbrauer-Haupenthal werden die Parallelen schnell deutlich. Beide sind Zugezogene in der Kreisstadt. Und doch haben sie es in ihren jeweiligen Sparten in Windeseile an die Spitze geschafft. Bierbrauer-Haupenthal wohnt seit Sommer 2018 in Saarlouis. Sechs Jahre später ist sie bereits die stellvertretende Vorsitzende des FDP-Ortsverbands und kandidiert für den Posten als Oberbürgermeisterin. Ähnlich wie Kalinski ist sie nach wenigen Jahren nicht mehr aus Saarlouis wegzudenken. Und hier – an einem der Stehtische ihres Lieblingsimbisses – gewährt sie unserer Zeitung einen Einblick in ihre Persönlichkeit.