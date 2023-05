OB-Wahl in 2024 SPD schickt jungen Landtagsabgeordneten ins Rennen um das Saarlouiser Oberbürgermeister-Amt

Noch hat der jetzige SPD-Oberbürgermeister von Saarlouis, Peter Demmer, ein gutes Jahr vor sich, ehe er sich in seinen angekündigten vorzeitigen Ruhestand zurückzieht. Demmers Parteikollegen präsentierten jetzt am Mittwochvormittag in der Saarlouiser SPD-Regionalgeschäftsstelle jedoch bereits ihren Kandidaten für die im nächsten Jahr stattfindende Wahl zum Oberbürgermeister.