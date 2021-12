Corona-Pandemie : Hier gibt’s im Kreis Saarlouis Schnelltests

An vielen Stellen im Kreis Saarlouis sind Schnelltests möglich. Foto: dpa/Christophe Gateau

Kreis Saarlouis Wir geben einen Überblick über die Test-Möglichkeiten in den Städten und Gemeinden im Kreis Saarlouis.

Mit der Einführung der 2G-Plus-Regelung dürfte die Nachfrage nach Corona-Schnelltests deutlich steigen. Die SZ gibt einen Überblick über die Testzentren und Teststationen im Kreis – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auf dem Stand 2. Dezember. Nicht einbezogen sind Testangebote in Arztpraxen. Diese finden sich auf einer laufend aktualisierten saarlandweiten Übersicht auf der SZ-Homepage (siehe Link am Textende).

Saarwellingen teilt sich mit Nalbach ein gemeinsames Testzentrum: Dieses befindet sich in der Festhalle Saarwellingen (Wilhelmstraße 7). Laut Auskunft der Gemeinde ist es seit dieser Woche wieder täglich geöffnet – von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18.30 Uhr, am Wochenende von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nötig unter der Hotline des Testzentrums (erreichbar nur während den Öffnungszeiten) unter Tel. (0 68 38) 9 00 72 33 oder auf der Website:

Das Corona-Testzentrum der Gemeinde Schmelz befindet sich im Erdgeschoss des Kulturhauses (Berliner Straße 19) in Hüttersdorf. Laut Auskunft der Gemeinde ist das Testzentrum montags bis sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Gemeinde behält sich aber vor, die Öffnungszeiten nach Bedarf anzupassen. Die aktuellen Zeiten werden dann auf der Homepage des Testzentrums veröffentlicht. Dort ist auch die Terminbuchung möglich:

Eine weitere Testmöglichkeit bietet die Schnellteststation Physiotherapie & Reha Med. Alexander Thewes, Primsweilerstraße 39c in Schmelz-Hüttersdorf, sowie das Fingernagelstudio Anja Klein, In der Dumpwies 20, in Schmelz-Limbach.

In Lebach hat aufgrund hoher Nachfrage das Testzentrum am Bahnhof seine Öffnungszeiten erweitert. Ohne Termin kann man sich am Bahnhof von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 18 Uhr testen lassen. Samstags ist das Testzentrum von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Ebenfalls kann man sich in der Dillinger Straße 122 in Lebach testen lassen. Nach wie vor testen außerdem Schützen-Apotheke (Saarbrücker Straße 15) und die Doc-Morris-Apotheke (Poststraße 3). Dazu gibt es ein Drive-In-Testzentrum in der Saarbrücker Straße (ehemals Kaufland). Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Termine können gebucht werden unter:

Bous betreibt seit diesem Montag ein privates Testzentrum im ehemaligen Restaurant des Einkaufscenter Bous (Saarbrücker Straße 197b) und ist Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Des Weiteren befindet sich ein Testzentrum in den Stahlwerken Bous, Saarstraße 1.

Die Gemeinde Wadgassen betreibt ein Testzentrum in der Glückaufhalle in Hostenbach (Weberstraße 39). Es ist geöffnet von Montag bis Freitag zwischen 8 und 10.30 Uhr sowie 16.30 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Zusätzlich stehen Testzentren in der Talstraße 8, sowie im Wadgassen-Outlet, Saarstraße 20. Eine Anmeldung ist nötig unter:

Schwalbach betreibt vier Testzentren: Das Testzentrum Loew (Hauptstraße 123) testet Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen unter Tel. (01 76) 55 01 56 04. Im Sanitätshaus Langenfeld GmbH (Hauptstraße 179) sind Tests Montag bis Freitag zwischen 10 und 13 Uhr möglich. Weitere Informationen unter Tel. (0 68 34) 95 21 93. Das Testzentrum Kraftwerk Plus (Saarlouiser Straße 43) ist geöffnet von Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr sowie 16 bis 20, Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Weitere Informationen unter Tel. (0 68 34) 96 19 29 1. In der MuKi Bude, Hauptstraße 98, kann man sich ebenso testen lassen.

Rehlingen-Siersburg betreibt zunächst zwei Testzentren: In der Eurovend GmbH, Im Bienengarten 24, kann man sich testen lassen, sowie im Kommunalen Schnelltestzentrum in der Niedtalhalle, Zur Niedtalhalle 7.

Ensdorf bietet ein Testzentrum am Möbel Martin an, Provinzialstraße 300. Dazu kommt das Testzentrum der saarländischen Landesregierung an der ehemaligen Grube Duhamel (Zufahrt über Straße Ostring) zwischen Ensdorf und Fraulautern.

Überherrn hat aktuell zwei Testzentren in der Kommune, beim Bauer Schaller in der Alleestraße 101 und in der Europa-Apotheke, Alleestraße 1.

In Dillingen kann man sich im Gästehaus der Dillinger Hütte, Heiligenbergstraße 72, testen lassen. Im Lokschuppen (Werderstraße 4) ist ein Drive-In-Testzentrum eingerichtet. Das Pähter Testzentrum, vom Gasthaus Hector-Leinen, Friedrichstraße 16, bietet ebenso Testmöglichkeiten an, aber nur nach Vereinbarung unter Tel. (01 60) 3 44 45 00. Des Weiteren bietet der Sonnentempel Dillingen, Dieffler Straße 15, Tests an. Das Testzentrum am Bahnhof, Berckheimer Straße 16, ist ebenso geöffnet. Weitere Teststationen befinden sich in der Industriestraße 9 (Sports and More), in Diefflen auf dem Parkplatz hinter dem Gemeindehaus (Dillinger Straße) sowie in der Saardom-Apotheke in Dillingen, der Pachtener Apotheke und der St.-Josef-Apotheke in Diefflen.

Saarlouis stellt einige Testzentren zur Verfügung: In der Bahnhofstraße 7 kann man sich von der Pavan GmbH testen lassen, sowie im Fitnessstudio Sports and More, Sternheimstraße 4, und in der Wegatecc GmbH, Wallerfanger Straße 39. Weitere Testzentren befinden sich in der Deutschen Straße 2 und Kleiner Markt 2 (von der Deumic-Ziegler UG betrieben), in der Zeughausstraße 3 (Betriber: Pavan GmbH) und in der Galerie Kleiner Markt, welches vom Pharmaunternehmen CPS-Pharma betrieben wird. Die Naturheilpraxis Vanessa Rodenbusch, Lisdorfer Straße 2, stellt ebenso Tests aus. Außerdem stehen noch Testzentren am Globus-Baumarkt in der Schanzenstraße und am Ikea, Im Hader 3.