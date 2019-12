Regionalgeschichte : „Unsere Heimat“ enthält wieder viel von unserer Geschichte

Saarlouis Veröffentlichung der Vereinigung für die Heimatkunde im Landkreis bringt Beiträge aus drei Jahrhunderten und aus einer Reihe von Orten.

Das Titelbild zeigt Kindergartenkinder aus Saarwellingen im Jahre 1940. Wilhelm Kessler (Saarwellingen) würdigt in seinem reichbebilderten Beitrag das karitative und seelsorgerische Wirken der Schönstätter Marienschwestern. Am 19. Januar 1918 traten die ersten Schwestern ihren Dienst in Saarwellingen an. Neben der Krankpflege gab es bereits 1918 zwei „Bewahrschulen“ für die Kleinen und eine Nähschule. Auf Anordnung der NS-Gauleitung wurde 1941 der katholische Kindergarten geschlossen. Am 29. November 1944 wurde das Schwesternhaus in der Vorstadtstraße durch Artilleriebeschuss total zerstört. Die Schwestern flüchteten, kehrten aber im Juni 1945 wieder zurück. Im September 2013 wurde die Niederlassung der Schönstatt-Schwestern in Saarwellingen aufgelöst. Am 16. Juni 2019 wurden die beiden letzten Schönstatt-Schwestern feierlich verabschiedet.