Oberesch Wenn Rentner im Knast landen

In die Justizvollzugsanstalt Nordgau verwandelt sich am Freitag und Samstag, 17. und 18. März, sowie am Freitag und Samstag der kommenden Woche, 24. und 25. März, das Dorfgemeinschaftshaus Oberesch. In der Boulevard-Komödie von Winnie Abel landen die Rentner Irmgard und Hermann durch eine Verkettung unglücklicher Umstände nicht in ihrer neuen Seniorenresidenz, sondern im Knast. Auch Ortsvorsteher Michael Engel und Bürgermeister Joshua Pawlak spielen in dem Stück der Theaterfreunde Oberesch mit.