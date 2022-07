Saarlouis : Neuer Stadtteilgarten in Roden sucht Garten-Paten

Im neuen Stadtteilgarten am Donatuszentrum in Roden. Von links: Alois Rau, Quartiersmanagerin Anna Richter, Waltraud Zerpst und Gerhard Mohr. Foto: Sascha Schmidt​

Roden Für den Stadtteilgarten werden noch Garten-Paten gesucht. Wer ist dabei?

Längst ist es Trend in Großstädten, wo nicht jeder über einen eigenen Garten verfügt: Das Urban Gardening – öffentliche Grünflächen ganz unterschiedlicher Größe, an deren Gestaltung und Pflege die Menschen vor Ort teilhaben.

Vorstandsmitglied Gerhard Moor und Gärtnermeister Alois Raus gehören der Rodener Quartierskonferenz an, in der engagierte Ehrenamtliche das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ begleiten. Ihre Idee: Auf dieser Fläche soll ein Stadtteilgarten entstehen, der die Menschen vor Ort zum Mitmachen anregt.

Neben der fachmännischen Gartengestaltung brachte sich auch der Kleingärtnerverein mit Eigenleistung ein. In Kooperation mit dem Quartiersbüro und dem Amt für Freiflächen- und Landschaftsplanung ist so auf der Fläche in Richtung Kunibert-Schäfer-Weg aus dem verwucherten Durchgang ein lebendiges Grün geworden: mit Blühwiese, Himbeerhecke und weiterer Bepflanzung. Im Herzen der Anlage stehen drei Hochbeete, die in Zukunft bei Bedarf erweitert werden können.